Belgische beloften kunnen ook tweede wedstrijd in EK-kwalificatiecampagne niet winnen

De Belgische beloften (U21) hebben ook hun tweede wedstrijd in de kwalificatiecampagne voor het EK voetbal in 2021 niet kunnen winnen: in Leuven bleven de Jonge Duivels steken op een 0-0-gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina. In de andere wedstrijd in Groep 9 won Duitsland zijn eerste wedstrijd met ruime cijfers van Wales: 1-5.

De Jonge Duivels waren vrijdagavond met een nederlaag gestart aan hun kwalificatiecampagne: ze gingen toen in Wales met 1-0 onderuit. Na een studieronde van een kwartiertje zorgden in Leuven de Bosniërs voor het eerste gevaar. Svilar stond paraat op het schot van Mustedanagic. De Belgen schoten wakker en controleerden het vervolg van de eerste helft. Antonucci en De Smet dreigden, en Saelemaekers trof de paal, maar gescoord werd er niet.

Ook na de pauze bleven de Belgen het balbezit monopoliseren. Na vier minuten vond De Smet in de zestien Amuzu, maar de buitenspeler van Anderlecht trapte onbegrijpelijk over. De Bosniërs beperkten zich tot verdedigen en de Belgen vergaten de weinige kansen af te werken. Openda miste twintig minuten voor tijd de grootste mogelijkheid. Hij trapte, alleen voor Zlomislic, over. Een echt slotoffensief kwam er niet meer.

De Belgen blijven steken op een teleurstellende 1 op 6 maar lieten zich nog opmerken met vier wissels in een officiële interland, het nieuwe reglement laat dat toe.

De Bosnische beloftenfans zorgden voor sfeer en aren met bijna evenveel als de Belgische:

Foto: Photo News

In de andere wedstrijd in kwalificatiegroep 9 won Duitsland met ruime 1-5 cijfers bij Wales. In de tussenstand is Bosnië (4 ptn uit 2 duels) voorlopig leider. Verderop volgen Duitsland (3 ptn/1 duel), Wales (3 ptn/2 duels), België (1 pt/2 duels) en Moldavië (0 ptn/1 duel).

De negen groepswinnaars en de beste tweede stoten rechtstreeks door naar de eindronde van het EK in Hongarije en Slovenië. De acht andere runners-up verdelen de resterende vier tickets via een play-offronde. In 2021 zullen er voor het eerst zestien landen deelnemen aan de eindfase, dat zijn er vier meer dan op vorige edities. De gastlanden Hongarije en Slovenië zijn automatisch geplaatst.

Opstelling: Svilar; Busi, Bornauw, Faes, De Smet; Verstraete (90’ Vanzeir), Antonucci (81’ Bataille), Peeters (80’ Bushiri); Saelemaekers, Openda, Amuzu (90’ Doku)