Trof KRC Genk in 2002 met Real Madrid de titelverdediger, dan zou negen jaar later in de tweede Champions Leaguecampagne met Chelsea de latere winnaar naar Limburg afzakken. De twee andere tegenstrevers heetten Leverkusen en Valencia, het parcours verliep met hoge toppen en diepe dalen. Bleef het team van Mario Been thuis ongeslagen, dan kreeg Racing op verplaatsing twee keer billenkoek. Deel twee van onze retrospectieve.