Bloed, zweet en tranen in Bake off Vlaanderen: terwijl één kandidaat van de bakwedstrijd vanavond bijna flauwvalt wanneer ze zichzelf in de vinger snijdt, gaan bij een andere de sluizen open als het over zijn overleden vader gaat. “Jammer dat hij mijn pork pie nooit heeft kunnen proeven”, zegt vrachtwagenchauffeur Peter Slight jr. (40) uit Lommel.