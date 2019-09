“Mensen dénken vaak dat technologie exacte wetenschap is, en dus per definitie neutraal. Het is de gebruiker die beslist wat hij met die technologie doet, zo wordt geredeneerd. Maar eigenlijk klopt dat niet, want technologie beïnvloedt hoe we naar de wereld kijken en hoe we ons gedragen. En dat roept heel wat ethische vragen op.” Aan het woord: Katleen Gabriels (36). De Zonhovense onderzoekt als techniekfilosofe de relatie tussen technologie en moraliteit in een wereld waarin de digitale revolutie voortraast. “Uitloggen is niet meer mogelijk”, zegt ze. “Wij zijn de eerste én de laatste generatie die nog een onderscheid kan maken tussen online en offline.”