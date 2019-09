Geen kwaad woord over Wuyts-De Cauwer, maar als de Vuelta niet kan boeien, helpt het om af en toe eens te zappen naar Eurosport. Co-commentator daar is de Nederlandse oud-renner Karsten Kroon (43) en die kent altijd wel een verhaaltje dat de vaart er weer in brengt. Over Guus Meeuwis of een leuk ezeltje aan de kant van de weg. Soms ook over wielrennen. “Fabian Cancellara? Een narcist.”