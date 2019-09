Limburg is een tennisclub rijker. Vanaf maandag 16 september worden de eerste balletjes geslagen in de indoorhal van TC Katteberg. In de lente volgen de outdoor- en padelterreinen. Aan het roer van de club staat voormalig Belgisch kampioen Karel Demuynck. “Bilzen was een blinde vlek op de tenniskaart. Na tien jaar hebben wij die leemte opgevuld”, zegt hij trots.