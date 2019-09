Man sterft tijdens vrijpartij op zakenreis: arbeidsongeval, oordeelt rechter

Het Franse spoorwegbedrijf TSO moet een fikse schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van een werknemer die in 2013 overleed tijdens zakenreis. Hoewel de man om het leven kwam tijdens een vrijpartij in zijn hotel - buiten de werkuren - wordt het bedrijf toch aansprakelijk gesteld.

Ingenieur Xavier X (de familienaam van de man werd niet vermeld op het proces) moest in februari van 2013 van zijn werkgever een spoorwegproject gaan begeleiden in Meung-sur-Loire, niet ver van Orléans. Daar ontmoette hij een vrouw met wie hij seks had in zijn hotelkamer. Kort na de vrijpartij werd de ingenieur dood teruggevonden. Uit onderzoek bleek dat de man aan een hartaanval was gestorven, vermoedelijk tijdens of kort na de vrijpartij.

Een natuurlijke dood, maar toch dienden de nabestaanden van de man een schadeclaim in bij TSO. Als hij niet op zakenreis was vertrokken, was hij niet gestorven, oordeelden ze. En de rechter in eerste aanleg gaf hen gelijk in 2016. “Seksuele betrekkingen behoren tot de normale levenswijze”, luidde het toen. “Net als douchen of een maaltijd nuttigen.”

Het spoorwegbedrijf ging in beroep omdat zij vonden dat ze niet verantwoordelijk gehouden konden worden voor wat hun werknemers na hun uren doen. Zeker niet als het om een overspel gaat. Maar ook bij de rechter in beroep kregen ze geen gehoor. “Een werknemer die weggaat voor zijn werk, blijft de verantwoordelijkheid van de werkgever.”

TSO werd nu dus definitief veroordeeld tot het betalen van een maandelijkse uitkering aan de partner en de kinderen van de ingenieur. Het bedrag, 80 procent van zijn salaris, moet uitbetaald worden tot de datum waarop X normaal gezien met pensioen zou gaan.