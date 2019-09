Mohamed Messoudi zet carrière voort bij Lyra-Lierse in derde amateurklasse

Mo Messoudi, transfervrij sinds eind juni nadat zijn aflopende contract bij Beerschot niet verlengd werd, heeft dinsdag een overeenkomst van één jaar ondertekend bij Lyra-Lierse in derde amateurklasse. Messoudi had een akkoord met Beerschot dat hij zou mogen blijven indien de club zou promoveren naar 1A in de nasleep van het matchfixingschandaal rond KV Mechelen. Dat gebeurde echter niet.

De 35-jarige Messoudi speelde zo’n 200 wedstrijden in de Jupiler Pro League, voor achtereenvolgens Germinal Beerschot, KV Kortrijk, AA Gent, OH Leuven en Zulte Waregem, en was ook drie seizoenen actief in de Nederlandse Eredivisie bij Willem II.

“Bevriend met meerdere spelers”

De aanvallende middenvelder gaf op de website van Lyra-Lierse aan nog contacten te hebben gehad met clubs in hogere reeksen, maar koos uiteindelijk toch voor het project van de club uit derde amateurdivisie. “Ik ken de club via Eric Van Meir en ben bevriend met meerdere spelers. Ik wou nog minstens een jaar verder voetballen, en vooral het spelplezier terugvinden bij een club met een échte voetbalsfeer én een gezonde sportieve ambitie. Ik ben op de ideale leeftijd gekomen om deze keuze te kunnen maken. Het past ook perfect binnen mijn privé-toekomstplannen.”

Algemeen verantwoordelijke Raf Bormans was blij het laatste vacante plekje in de selectie nog te hebben kunnen invullen. “We hebben altijd gezegd dat er eventueel nog één versterking kon bijkomen. Het loont soms om iets langer geduld te hebben en dan de juiste keuze te maken op het juiste moment. Zo blijven we ook binnen onze uitgestippelde budgettaire krijtlijnen.”