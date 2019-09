Beloftencoach Johan Walem reageert bits op debuut van Yari Verschaeren bij Rode Duivels

Johan Walem, bondscoach van de Belgische beloften, had dinsdag voor de tweede EK-kwalificatiewedstrijd van de Jonge Duivels tegen Bosnië een erg korte reactie op het debuut van Yari Verschaeren voor de Rode Duivels, maandag in en tegen Schotland. “Geen commentaar”, liet Walem voor de microfoon van Proximus optekenen.

“Ik mis Verschaeren, ik mis Orel Mangala, ik mis Zinho Vanheusden”, legde Walem uit. Het drietal zou normaal gezien nog bij de beloften kunnen spelen, maar Verschaeren werd door bondscoach Roberto Martinez al bij de Rode Duivels gehaald, terwijl Mangala en Vanheusden out zijn met blessures. “Dat zijn drie sterkhouders van mijn ploeg en dat is veel.”

“Ik wil de beste spelers in mijn leeftijdscategorie kunnen selecteren, maar dat kan jammer genoeg niet”, vervolgde Walem. “Dat geeft kansen aan andere spelers. Het is uniek om op dit niveau te mogen spelen, maar je moet presteren. De nieuwe jongens hebben ook veel talent, maar ik heb niet veel tijd gehad om met hen te werken. Het was beter geweest als er tijdens deze interlandperiode maar één wedstrijd was geweest, maar het zij zo.”

Walem moest op het EK voor beloften afgelopen zomer in Italië en San Marino met Landry Dimata, Zinho Vanheusden en Jordi Vanlerberghe ook al enkele belangrijke pionnen missen. De Belgische beloften konden in de groepsfase geen punten pakken en moesten met drie nederlagen terug naar huis.

Afgelopen vrijdag verloren de Jonge Duivels hun eerste wedstrijd op weg naar het EK U21 in 2021 in Hongarije en Slovenië met 1-0 bij Wales.