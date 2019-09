Vijf kilometer omleiding voor festival op afgesloten Noord-Zuidverbinding

Houthalen-Helchteren -

Dat de Grote Baan in Houthalen op zondag 22 september over een lengte van 1 kilometer in beide richtingen volledig wordt afgesloten, heeft tot heel wat ongeloof geleid. Volgens schattingen passeren er op zondag zowat 31.000 auto’s en die zullen die dag een omleiding van in totaal 5 kilometer moeten volgen. De intentie van het gemeentebestuur om de aandacht te vestigen op het dossier van Noord-Zuidverbinding, is ruimschoots geslaagd.