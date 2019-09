Polemiek op komst: Europese Commissie wil migratie laten behandelen door vicevoorzitter die “Europese levenswijze” moet beschermen

Het voornemen van de toekomstige voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen om het migratiedossier toe te vertrouwen aan een vicevoorzitter voor “onze Europese levenswijze beschermen” valt in slechte aarde bij een aantal Europarlementsleden. “We hopen dat Von der Leyen geen contradictie ziet tussen het steunen van vluchtelingen en Europese waarden”, zo tweette de groene cofractieleider Ska Keller.

De Griekse conservatief Margaritas Schinas moet in het team van Von der Leyen de vicevoorzitter voor “Onze Europese levenswijze beschermen” worden. Dat is de titel van één van de beleidsprioriteiten in ...