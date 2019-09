Donald Trump ontslaat nationaal veiligheidsadviseur John Bolton, maar die heeft andere versie van de feiten

John Bolton is niet langer nationaal veiligheidsadviseur van de Verenigde Staten. Volgens president Trump vroeg hij maandagavond het ontslag van Bolton, maar die betwist die versie van de feiten op Twitter.

“Ik heb John Bolton gisterenavond laten weten dat zijn diensten niet langer nodig zijn in het Witte Huis”, aldus Trump op Twitter. “Ik was het sterk oneens met veel van zijn suggesties, net als veel anderen in de regering. Daarom heb ik om zijn ontslag gevraagd, wat vanochtend werd ingediend. Ik bedank John heel erg voor zijn diensten. Ik zal volgende week een nieuwe nationale veiligheidsadviseur aanduiden.”

....I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019

Verrassend genoeg betwistte Bolton die versie van de feiten tien minuten later al. Op Twitter liet hij weten dat hij zelf maandagavond zijn ontslag had aangeboden, en had Trump toen gezegd dat ze er “morgen over zouden praten”.