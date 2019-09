Genk-aanvaller Dieumerci Ndongala heeft gisteren op zijn Instagrampagina een filmpje gepost waarin hij zegt dat hij in een filiaal van H&M in Vilvoorde onterecht beschuldigd is van diefstal. H&M zegt dat het om een misverstand gaat.

“Ik sta hier met twee politieagenten”, zegt de spits in het filmpje. “Hier is de zak met mijn betaalde spullen en hier is het kassaticket, maar blijkbaar ben ik een dief. Het is ongelooflijk. Het lijkt ...