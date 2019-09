Arno viert 70ste verjaardag met gloednieuw album

Arno wordt 70 jaar en dat wordt gevierd. Niet met een ‘greatest hits’-album, maar wel met een gloednieuw album waarin hij zijn rauwe stem opnieuw kwijt kan. Santeboutique, ondertussen al zijn 13de solo-album, komt uit op 13 september. De release viert Arno met optredens op 23, 24 en 25 januari 2020 in de Ancienne Belgique in Brussel.

Doorsnee staat niet in het woordenboek van Arno. De Oostendenaar die intussen een van de bekendste Brusselaars is, voelt zich op zijn 70ste nog springlevend. Dat bewijst ‘Santeboutique’. Het album is opnieuw een versmelting van blues, chanson, rock en funk. En tegelijkertijd zowel teder als ruw. De inspiratie voor die nieuwe uitdaging vond de zanger gewoon rondom zich. “De mens is mijn voornaamste inspiratiebron. Het was de rode draad bij het schrijven van de nummers op Santeboutique”, vertelt Arno.

Die observatie van de wereld rondom zich voert hij in zijn eigen stijl uit. Hij schuwt de zelfreflectie niet in het lied ‘Lady Alcohol’, maar schrijft met ‘Ostende Bonsoir’ net zo goed een pakkend eerbetoon aan de stad die hem mee gemaakt heeft tot wie hij vandaag geworden is. Met ‘They Are Coming’ plaatst hij kanttekeningen bij het veranderende politieke landschap en in de titelsong ‘Santeboutique’ herleven de hoogdagen van TC Matic voor even. De plaat belooft even uniek te zijn als Arno: compleet herkenbaar en toch totaal anders.