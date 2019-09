TIPS. Een schommelstoel op kindermaat en truien met tatoos

Elke week tippen lifestyleredactrices Tinnie en Hanne trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Alles voor je haar



BV-kapper Jochen Vanhoudt heeft sinds kort een eigen webshop, waarin de producten waarmee hij in zijn salon werkt te koop worden aangeboden. Van haardrogers tot een tang die je in een oogwenk weelderige krullen of beachwaves geeft: je haalt ze met een klik in huis. Of zit je nog met vragen over je coupe? Dan is zijn eerste boek ‘Mijn Haar’ het perfecte cadeautje… voor jezelf.

jochenvanhoudt.be

Juweeltjes voor de herfst

De herfst is in aantocht en dan denkt men automatisch aan de bladeren die van de bomen vallen. Juwelenmerk Pandora heeft zich hierdoor laten inspireren en voorziet in de nieuwe collectie onder meer bedeltjes en ringen met vergulde, verzilverde en rosé bladeren en hangertjes in de vorm van nootjes. Verkrijgbaar vanaf 59 euro.

www.pandora.net

Schommelstoel op kindermaat

De Antwerpse kinderwinkel ‘KID’ lanceert in samenwerking met interieurplatform Omarcity en het het Colombiaanse designlabel Tucurinca een collectie van vier kleurrijke kinderstoelen. De zittingen worden in elkaar geweven door lokale wevers en ademen een Caraïbisch sfeertje. Een eyecatcher voor in de kamer van zoon- of dochterlief of in de speelhoek. Verkrijgbaar voor 179 euro.

iamkid.be

Truien met tattoos

Modeontwerper Paul Smith slaat voor een capsulecollectie de handen in elkaar met Mark Mahoney, een bekende tatoeëerder uit Los Angeles. De man vereeuwigde al tekeningen op de lichamen van Rihanna, Johnny Depp en David Beckham en laat zijn creatieve talent nu de vrije loop in T-shirts, truien en accessoires van het Britse label. Vanaf 150 euro voor een geïllustreerde sjaal.

www.paulsmith.com