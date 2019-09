Riemst -

Dinsdagnamiddag heeft de Civiele Bescherming samen met de lokale politie in de Molenweg in Vlijtingen materialen van een opstartende wietplantage ontmanteld en meegenomen. De huurder van het pand, die geen onbekende is voor het gerecht, werd op verzoek van de onderzoeksrechter gearresteerd.