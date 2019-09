Expert: “Er is geen tekort, laat leerkrachten meer uren voor de klas staan”

Bijna 90% van al het geld dat we in België aan onderwijs spenderen, gaat naar de lonen van leerkrachten. Dat is het meeste in de OESO, de club van 35 rijke landen. Onderwijsexpert Dirk Van Damme noemt die situatie problematisch. “We hebben geen leerkrachten te weinig, we moeten ze efficiënter inzetten.”