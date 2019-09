Interimkantoor zal personeel Corelio Printing dan toch niet uitbetalen

Interimkantoor Agilitas zal de prestaties van de personeelsleden die na de overname van drukkerij Corelio Printing aan de slag mochten blijven, dan toch niet uitbetalen. Dat bevestigt het interimkantoor. Zowat 90 mensen die de drukkerij in het Oost-Vlaamse Erpe-Mere bijna twee weken lieten draaien, kunnen mogelijk fluiten naar hun loon.

De curator hield na het faillissement van Corelio Printing zowat 167 personeelsleden aan boord om magazines en ander drukwerk in de krantenwinkel te krijgen. Op 27 augustus nam de Limburgse zakenfamilie Bongaerts het bedrijf over. Maar na een korte doorstart sprong de overname op 7 september definitief af.

Agilitas heeft voor bijna twee weken interimarbeid, in ploegen en weekendwerk, nooit een contract met de eigenaar van het bedrijf gesloten. Ondertussen is niet langer duidelijk wie de eigenaar van het voormalige Corelio Printing is. De familie voert juridische onderhandelingen met de curator om de afgesprongen deal af te handelen.

Maar voor het personeel betekent dat mogelijk dat ze op hun loon voor de prestaties na 27 augustus moeten wachten. Zowel Bongaerts als de curator geven aan dat het personeel vergoed zal worden, maar schuiven de factuur naar elkaar door. Agilitas bevestigt dat een offerte is aangeboden voor de te presteren arbeid, maar die is nooit goedgekeurd voor het werk na de overname.