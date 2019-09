Bertrand Crasson gaat aan de slag bij Luxemburgse Dudelange als assistent van Emilio Ferrera

Bertrand Crasson zal hoofdcoach Emilio Ferrera als assistent bijstaan bij F91 Dudelange. Dat heeft het Luxemburgse team dinsdag laten weten.

De 47-jarige ex-Rode Duivel (26 caps, 1 doelpunt) voetbalde in zijn spelersloopbaan lange tijd voor RSC Anderlecht, waar hij tussen 1989 en 1996 en nadien tussen 1998 en 2003 actief was. In 2005 sloot hij zijn carrière af bij FC Brussels. De rechtsachter droeg ook de kleuren van Napoli (1996-1998) en Lierse (2003-2004).

Crasson was de voorbij jaren in Thailand actief, waar hij jeugdtrainer was. Met de Luxemburgse kampioen zal de Brusselaar aantreden in de Europa League. Op 19 september start Dudelange de poulefase op bezoek bij APOEL in Nicosia. Ferrera en co treffen ook Qarabag en Sevilla.