Speel je mee met Euromillions? Zo groot is de kans dat je 149 miljoen euro wint

Spelers van Euromillions maken dinsdag kans om een jackpot van maar liefst 149 miljoen euro te winnen. Maar de kans dat je binnenkort niet meer hoeft te werken en elke dag champagne kan drinken, is wel zeer miniem. Volgens professor Rudi Penne van Universiteit Antwerpen moet daar nog meer op gewezen worden. Niet met statistieken, maar met concretere voorbeelden.

De kans dat jij de 5 nummers kiest die vanavond getrokken worden én de 2 juiste sterren aankruist is 1 op 139.838.160. Maar omdat dat cijfer voor veel mensen, en dus ook gokverslaafden, weinigzeggend is, pleit professor Rudi Penne van de Universiteit Antwerpen ervoor om spelers duidelijker te maken hoe laag hun kansen zijn. “De meeste mensen hebben te weinig voeling met statistiek en kunnen dat onvoldoende inschatten. De Nationale Loterij zou dat met concretere voorbeelden moeten aantonen”, zegt hij in ‘De inspecteur’ op Radio 2.

De professor wiskunde-informatica geeft zelf twee voorbeelden. “De kans dat je uit een volledig kaartspel blind achtereenvolgens een harten aas, schoppen aas, ruiten aas en klaveren aas trekt, is dubbel zo groot als dat je vanavond Euromillions wint. Of nog: de kans dat je omkomt bij een aardbeving is zes keer groter dan dat je Euromillions wint.”

Jean-François Mahieu, woordvoerder van de Nationale Loterij, zegt dat de Nationale Loterij altijd open kaart speelt en dat de winstkansen duidelijk op elk biljet en op de website van de Nationale Loterij staan.

Winst delen

Een gouden tip om meer kans te maken is er niet. Wel zegt professor Penne dat de kans groot is dat je bij winst zal moeten delen als je voor een vast patroon als cijfercombinatie kiest, zoals 1-2-3-4-5 of 5-10-15-20-25. Dat komt omdat meer mensen die vaste combinaties kiezen. Zo zijn er ook elke week spelers die de winnende nummers van de week voordien kiezen.

“Bij ons is nog nooit twee keer dezelfde winnende combinatie uit de trommels gevallen”, klinkt het bij de Nationale Loterij. “In Bulgarije, waar ze net als bij ons op woensdag en zaterdag een trekking hebben, wel. Op 6 en 10 september 2009 rolden daar exact dezelfde 6 nummers uit de trommel. Je kon live op televisie volgen hoe 4,15, 23, 24, 35 en 42 twee keer wonnen. Puur toeval.”

Spaarpotje

De enige manier om zeker te ‘winnen’ volgens Penne, is wanneer je het geld dat je zou inzetten op de Lotto of Euromillions elke week in een spaarpotje steekt. “De kans is groot dat je op het einde van het jaar meer in de spaarpot zal hebben dan wanneer je af en toe een klein bedrag wint.”

Al denkt de Nationale Loterij daar anders over. “De Nationale Loterij heeft zeven miljoen spelers in ons land. Dankzij die spelers kunnen we ruim 500.000 euro per dag aan goede doelen besteden. Deze maatschappelijke opdracht maakt de Nationale Loterij tot een unieke speler van betekenis in onze samenleving. Spelen is ook helpen. In 2018 wonnen 80 miljoen spelers gemiddeld 8,80 euro”, zegt woordvoerder Mahieu.