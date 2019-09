Vlaamse campagne wil gezinnen vaker samen aan tafel krijgen

We schuiven tegenwoordig te weinig samen aan tafel om te eten. Daar wil Lekker van bij ons iets aan doen. De nieuwe ‘quality time’-campagne van het Vlaamse kookplatform spoort aan om vaker tijd te maken voor een gezamenlijk eetmoment, want dat maakt ons volgens de wetenschap een pak gelukkiger.

Lekker van bij ons haalt er cijfers uit de meest recente voedselconsumptiepeiling van Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) bij. Die tonen aan dat meer dan 20 procent van de Belgen niet elke dag samen eet met anderen. Zo’n 15 procent schuift enkel samen aan tafel in het weekend.

Groter geluksgevoel

In het bijhorende persbericht legt professor Charlotte De Backer van Universiteit Antwerpen uit waarom samen belangrijk is. “Samen tafelen (met het gezin, vrienden of de buren) creëert momenten van verbondenheid en maakt ons gelukkiger.” Ook psycholoog Herman Konings vindt samen tafelen heilzaam voor een goede band. Hij beklemtoont dat gezelschap belangrijker is dan wat er op het bord ligt.

“Een simpele spaghetti of klassiekers smaken evenveel als een complex gerecht. Samen lachen, herinneringen ophalen en luisteren naar elkaar zijn de belangrijkste zaken.” Volgens hem laat je telefoons en tablets aan tafel beter achterwege. “Maar je kunt ze wel inzetten om een gezamenlijk eetmoment in te plannen.” Het helpt volgens hem ook om de taken onderling te verdelen en tijdens een eetmoment alsnog tijd te winnen. Samen eten? Ruim dan ook samen de tafel af.

Beter huwelijk

Aan het begin van deze zomer drukte de Britse organisatie The Marriage Foundation ook al op het belang van samen tafelen omdat “gezamenlijke eetmomenten zelfs even belangrijk zijn als seks om romantische relatie te onderhouden.” Relatiedeskundige Rika Ponnet van Duet Relatiebemiddeling is het daar volledig mee eens. “Tafelen met je partner geeft je de kans om elkaars dag te overlopen. Dat werkt verbindend en ondersteunt de relatie. Men komt tot rust en geniet. Eten is trouwens een van de primaire behoeften, net als slapen en seks - ook belangrijk binnen een relatie.”

De experte voegt eraan toe dat het in een relatie niet altijd de grote momenten zijn die tellen, maar dat de laagdrempelige activiteiten minstens even belangrijk zijn. “Wie samen eet, creëert micromomenten die het samenzijn bevorderen. Het zou ideaal zijn als we een keer per dag tijd maken om samen te eten, maar dat is praktisch niet voor iedereen haalbaar. Pin je hier niet op vast, anders wordt het van ‘moeten’ en kan er net meer druk ontstaan. Bij wie de agenda’s flink van elkaar afwijken, kan het zinvol zijn om enkele (vaste) eetmomenten in te plannen. Probeer je echter niet te beperken tot een keer per week, want dat is een magere basis.”