Bijna één op drie Britten wil dat Boris Johnson wet overtreedt boven nieuw Brexit-uitstel

Bijna 30 procent van de Britten zou liever hebben dat premier Boris Johnson de wet breekt, dan dat hij de Europese Unie opnieuw om uitstel voor de Brexit gaat vragen. Dat blijkt uit een peiling van YouGov. De helft van de Britse bevolking vindt dat Johnson zich aan de wet moet houden.

Het Britse Lagerhuis zette premier Boris Johnson eind vorige week voor het blok: als hij er niet in slaagt de EU tot een nieuw echtscheidingsakkoord met aangepaste ‘backstop’ te bewegen op de Europese top van 17 en 18 oktober, is hij wettelijk verplicht om Brussel opnieuw om Brexit-uitstel te vragen.

Maar Johnson ligt naar eigen zeggen liever “dood in een greppel” dan de Brexit uit te stellen tot na 31 oktober, en dus groeit de speculatie dat hij de wet gewoon naast zich neer zal leggen. De premier zou dan in principe vervolgd kunnen worden, maar met het oog op vervroegde verkiezingen komt een imago als ‘Brexit-martelaar’ misschien niet eens zo ongelegen.

Wet overtreden

De meeste Britten vinden dat Johnson zich gewoon aan de wet moet houden. In een peiling van het instituut YouGov afgelopen weekend bij 1.640 Britse volwassenen antwoordde exact de helft dat hij de EU om uitstel moet vragen als dat wettelijk vereist is. Maar 28 procent vindt dat hij de wet moet breken, en Brussel niet om uitstel mag vragen.

Van alle Britten die ten tijde van het referendum tegen het Europese lidmaatschap hebben gestemd, vindt 52 procent dat hij de wet moet breken. Bijna 30 procent van de ‘Leave-stemmers’ vindt dat dan weer niet. Binnen Johnsons eigen partij zijn de resultaten gelijkaardig: 50 procent vindt dat hij de wet moet breken, 34 procent vindt van niet.

De Britten die drie jaar geleden tegen de Brexit stemden willen dan weer massaal dat Johnson de EU om uitstel vraagt: 77 procent van hen vindt dat hij de wet moet respecteren, amper 8 procent vindt van niet.

Achterpoortjes

Of Johnson effectief uitstel zal gaan vragen, blijft koffiedik kijken. De Britse premier zei maandagnacht na alweer een nederlaag in het Lagerhuis dat hij “zal streven naar een akkoord in het nationale belang”.

Tegelijkertijd zou de regering er echter alles aan zal doen achterpoortjes te zoeken. Johnson zou bijvoorbeeld twee brieven naar Brussel kunnen schrijven: één met de vraag om uitstel, en een tweede waarin hij zegt dat Londen eigenlijk geen uitstel wil. Maar dat is volgens experten juridische quatsch.

Johnson zou ook nog een motie van wantrouwen tegen zijn eigen regering kunnen indienen, waarna wellicht oppositieleider Jeremy Corbyn in Brussel om uitstel mag gaan vragen. Maar ook dat zou erg uitzonderlijk zijn.