Zwaargewonde politieagent opnieuw onder het mes na schietpartij in Luik: operatie goed verlopen, maar nog steeds kritiek

De 33-jarige agent die maandag bij een schietincident tijdens een controle in Luik zwaargewond raakte aan het hoofd, is dinsdag opnieuw geopereerd. Dat is vernomen bij de lokale politie van Luik. De operatie is goed verlopen, maar de man verkeert nog altijd in kritieke toestand.

Het gaat om Maxime Pans, een 33-jarige vader van twee kinderen, die maandagochtend werd neergeschoten bij een banale verkeerscontrole in Luik. De collega van de agent reageerde en verwondde de dader, die nadien is overleden aan zijn verwondingen.

Het parket van Luik verduidelijkte dat het om een dertiger van Belgische afkomst gaat, die in 2010 werd veroordeeld voor drugshandel maar al ruim vier jaar niet meer in aanraking was gekomen met het gerecht. Hij zou niet het profiel van een zware gangster gehad hebben. In zijn auto vond de politie wel twee messen.