OPROEP: ‘Bruh’, begrijpt u de jongerentaal van uw kinderen nog?

‘Skeer’, ‘no cap’ en ‘a niffauw’. Ouders van tieners zullen het vast wel herkennen: soms lijkt het alsof jongeren een andere taal spreken. Voor hun jongerentaal halen ze inspiratie uit games als Fortnite, maar ook uit het Engels en zelfs het Marokkaans. Ouders hebben het gevoel dat ze hun kroost niet meer kunnen bijbenen.

En dat moeten we ook vooral niet proberen, zegt Reinhild Vandekerckhove, professor taalkunde aan de Universiteit Antwerpen. “Jongeren vernieuwen hun taal voortdurend. Als ze merken dat iets niet meer nieuw is, of erger nog, dat ouders hun woordenschat imiteren, verzinnen ze gewoon iets nieuws.”

Hun inspiratie putten jongeren vooral uit hun eigen leefwereld. “Zo komt het dat gamers woorden uit spelletjes als Fortnite imiteren, terwijl jongeren uit een stedelijke omgeving woorden overnemen van vrienden met een migratie-achtergrond.”

