Na haar US Open-triomf werd Elise Mertens in haar woonplaats Hamont-Achel gefeliciteerd door het stadsbestuur namens het schepencollege tijdens een korte officiële ontvangst. In het bijzijn van haar vader kwam ze naar het stadhuis en werd ze opgewacht door een fiere burgemeester Rik Rijcken.

Een huldiging in het bijzijn van de bewoners zal later volgen. “Maar omdat Elise Mertens slechts tot en met donderdagavond in België is ...