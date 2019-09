Bevrijdingsfeest in Hasselt

Hasselt-Centrum

Hasselt - Zondag in de namiddag was het erg druk op de Grote Markt in Hasselt naar aanleiding van 75 jaar bevrijding. Fijn uitgedoste mannen, vrouwen en kinderen stonden de soldaten en hun voertuigen op te wachten.

De kleinste nonder hen begonnen zich zo wat te vervelen en gingen wat zitten op de grond tussen ouders en familieleden. Daar werd door de fotografen gretig gebruik van gemaakt en de kinderen waren heel origineel gekleed.

Het lange wachten werd beloond toen we de blauwe flikkerlichten van de bereden politie in de Demerstraat zagen verschijnen. De mensen werden in een erehaag opgesteld en de kolonne werd ontvangen onder een voortdurend applaus van het opgekomen publiek.

Het was heel indrukwekkend hoe deze soldaten zich echt inleefden in hun job.

Het was een boeiende namiddag om al deze voertuigen en wapens eens te kunnen bewonderen.