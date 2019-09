Sint-Maria gaat hoopvol van start

Neerpelt

Pelt - De eerste schooldagen gaan zowel voor leerlingen, leerkrachten als ouders steeds weer gepaard met de nodige onzekerheid en nieuwsgierigheid.

Op WICO campus Sint-Maria is dat niet anders, vandaar dat er veel aandacht was voor een vlotte start: de titularissen deden hun uiterste best om samen met hun leerlingen fijne klasgroep te smeden en kregen daar aan het einde van de week wat hulp bij in de vorm van enkele hevige en minder hevige teambuildingsopdrachten. Of het nu om een berg onfris geurende tienerschoenen ging, koffiebonen of het geluid van vallende munten, de gedrevenheid droop er bij de leerlingen van af.

Misschien zat daar de startviering van de voormiddag voor iets tussen. Daar werd iedereen op het hart gedrukt dat we dag in dag uit het beste van onszelf moeten geven en moeten streven naar een betere versie van onszelf, onze klas, de school ... #tweepuntnul, zeg maar!

Met de hoop op een geweldig jaar, kreeg iedereen de kans om de photobus die op de speelplaats stond in te duiken en een leuk aandenken te laten maken. Dat bleek een voltreffer. De fotoprinter maakte overuren.