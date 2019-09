Witte dolfijn “getraind door Russische marine” probeert vriendjes te worden met… zeemeeuw

In Noorwegen liet eerder deze week Hvaldimir, een inmiddels beruchte witte dolfijn, zich weer opmerken. Hvaldimir werd eerder dit jaar bekend toen hij gespot werd voor de Noorse kust met een Russisch harnas aan. Hij bleef in Noorse wateren, waar hij ook al een toerist zijn in het water gevallen telefoon teruggaf. Ditmaal filmde de 49-jarige Jan-Olaf Johansen in de haven van het Noorse Hammerfest hoe het dier een vriendschap wilde smeden met een zeemeeuw. “De zeemeeuw probeerde een vis van de dolfijn te stelen, waarna ze met elkaar begonnen te spelen”, aldus de man.

Het schouwspel met de meeuw duurde een drietal minuten. “De dolfijn wou liever spelen met de zeemeeuw dan dat hij zijn vis terug wou”, verklaarde Johansen. “Ik vond het erg plezierig om te zien. Er kwamen al veel mensen naar de haven om de witte dolfijn te zien. Ook al is het niet zeker dat Hvaldimir in deze regio zal blijven.”

Dit voorjaar kreeg de dolfijn wereldwijde aandacht nadat het erg dicht bij een Noorse vissersboot zwom. Hij had een harnas om, met Russische tekens op, wat experts meteen deed vermoeden dat het dier deel uitmaakte van de Russische marine. Enkele weken later volgde de theorie dat het mogelijk om een therapiedier voor kinderen gaat.

En vanwaar de naam Hvaldimir? Een witte dolfijn is in het Engels een Beluga Whale, ‘whale’ is ‘hval’ in het Noors. De Noren vonden het leuk er ‘-dimir’ aan toe te voegen, van Vladimir Putin uiteraard, zo verwijzend naar de Russische oorsprong van het duidelijk speelse beestje.