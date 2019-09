"Dutjes zijn goed voor het hart, maar slaap niet te veel"

Overdag even de tijd nemen voor een dutje en dat zo’n twee keer per week? Dat kan in het voordeel spelen van de gezondheid van je hart. Dat blijkt althans uit een nieuw Zwitsers onderzoek, verschenen in het wetenschappelijk vakblad ‘Heart’.

Een team wetenschappers volgde gedurende een periode van vijf jaar 3.462 Zwitserse volwassenen tussen 35 en 75 jaar op. Zij kregen allerlei vragen over hun slaapgewoonten voorgeschoteld. Zo kregen de vorsers informatie over hun nachtrust, dutjes en hun algemene levensstijl. Alle personen ondergingen ook een reeks medische tests om hun algemene gezondheid in kaart te brengen.

Daaruit blijkt dat meer dan de helft van de deelnemers een week voor de start van het onderzoek naar eigen zeggen geen dutjes hadden gedaan. De rest deed wel een dutje: 667 personen deden er zelfs twee, 411 mensen sliepen drie tot vijf keer overdag en 370 mensen hadden zes tot zeven dutjes achter de rug.

Twee dutjes per week

Tijdens de jaren follow-up kregen 155 mensen een hartprobleem. De onderzoekers ontdekten in de periode van opvolging dat mensen die een of twee dutjes per week deden een lager risico lopen op cardiovasculaire problemen dan wie niet dut. Dat verband bestond niet wanneer proefpersonen frequenter dutten.

Volgens de wetenschappers zijn korte dutjes een waardevolle manier om stress te verlichten en compenseren ze een nachtelijk slaapgebrek, waardoor de gezondheid van het hart wordt beschermd. Slaapgebrek is een bekende risicofactor voor aandoeningen zoals obesitas, diabetes, hoge bloeddruk, beroertes, hartaandoeningen en psychische problemen.

Dutje van korte duur

In dit onderzoek werd de duur van een dutje niet verder geanalyseerd, maar in een eerdere reactie in Het Nieuwsblad gaf slaapexpert van het UZA Johan Verbraecken aan dat vooral korte dutjes effectief zijn. Het ideale dutje duurt tussen de 10 en de 20 minuten. Ga je voor een langer dutje, dan mik je best om anderhalf uur slaap. “De zogenaamde powernaps zijn heel efficiënt om op een korte tijd te recupereren, vooral op mentaal vlak”, zegt Verbraecken. “Je concentratie wordt beter en je creativiteit neemt toe.

Een powernap is soms zelfs effectiever dan een kop koffie.” Het gevaar als je langer blijft liggen? Je zou in een diepe slaap kunnen terechtkomen en een slaapkater krijgen - lees: nog vermoeider zijn dan voor je dutje. Te vermijden: een onderbroken dutje. Dan zal je bij het ontwaken nog vermoeider zal zijn dan voor het dutje.