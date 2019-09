Lukaku derde beste verdiener in Serie A, Ronaldo op eenzame hoogte

La Gazzetta dello Sport heeft zoals elk jaar de lonen van de voetballers in de Serie A bekendgemaakt. Zoals verwacht staat Cristiano Ronaldo op eenzame hoogte als het over salaris gaat. Landskampioen Juventus - veruit de beste betaler in Italië - geeft de Portugees elk jaar maar liefst 31 miljoen euro netto. De kloof met de rest is enorm. De Nederlandse verdediger Matthijs de Ligt verdient 8 miljoen euro per jaar (+ 4 miljoen euro aan bonussen). Romelu Lukaku krijgt een jaarsalaris van 7,5 miljoen euro en doet daar nog eens 1,5 miljoen euro aan bonussen bovenop.