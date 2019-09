Leopoldsburg -

Op de Lommelsesteenweg, ter hoogte van de Louis Lecocqstraat, in Leopoldsburg is deze namiddag de gerechtelijke politie wellicht binnengevallen in een woning nadat er een drugsplantage werd opgemerkt. De civiele bescherming kwam ook ter plaatse om de plantjes en de het drugsmateriaal op te ruimen. Over het aantal planten en over mogelijke verdachten is nog niets vrijgegeven. De planten waren mogelijk oogstrijp.