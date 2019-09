Terug naar school: Grote paniek op De St@rtbaan

Halveweg

Zonhoven - Op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar was het even paniek op De St@rtbaan. Alle sleutels waren verdwenen en bijgevolg bleven alle deuren op slot. Niemand kon binnen in de klassen.

Aan de schoolpoort werden de leerlingen door de leerkrachten doorverwezen naar de recherche afdeling. Deze ambtenaren onderzochten de boekentassen en namen vingerafdrukken van de leerlingen. Niemand ontsnapte aan de strenge controles. Juf Joke en juf Kristien kregen van de boeven een koffer met opdrachten in voor alle klassen. Dankzij het correct en tijdig uitvoeren van de opdrachten konden de leerlingen de sleutelcode bemachtigen en alzo in de klas beginnen aan de eerste toffe schooldag.