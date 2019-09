Rode Duivels zijn op dit moment eerste reekshoofd voor EURO 2020

Recordkoers. Was de WK-kwalificatiecampagne al impressionant - 28 op 30 en een recordaantal goals - de kwalificatiecampagne voor EURO 2020 lijkt op weg nog indrukwekkender te worden. De Belgen wonnen tot nu toe al hun matchen. Als ze zo verdergaan, zijn de Rode Duivels eind november het zesde land ooit dat een 30 op 30 kan neerzetten in de kwalificaties. In de huidige campagne kunnen ze alvast pronken met de beste cijfers van iedereen, waardoor ze op dit moment eerste reekshoofd zijn.

Zes gespeeld, zes gewonnen. De kwalificatiepoule voor EURO 2020 kon de Rode Duivels amper verontrusten. Eén partij over halfweg zijn de Belgen al voor 99% zeker van deelname aan EURO 2020. Moeiteloos.

Zoals de Schotse vakpers gisteren opmerkte: ze lijken niet eens op volle kracht te spelen. In zes matchen pakten ze amper drie gele kaarten. Toch blijven ze maar winnen. En telkens met een duidelijke marge. Twee keer 0-4, twee keer 3-0 en dan nog eens 0-2 en 3-1. (En dat ene tegendoelpunt kwam dan nog door een zeldzame blunder van Thibaut Courtois op de openingsspeeldag tegen Rusland.)

Op weg om zesde land ooit te worden met maximum

Als ze zo verdergaan, worden de Rode Duivels eind november het zesde land ooit dat een 30 op 30 kan neerzetten in de kwalificaties. Enkel Frankrijk, Tsjechië, Duitsland, Spanje en Engeland slaagden er eerder al in een perfect rapport neer te zetten.

Anders dan andere jaren hangt daar dit jaar ook wat aan vast. Wie het goed doet in zijn kwalificatiegroep, is namelijk reekshoofd bij de loting voor de eindronde van EURO 2020 op 30 november in Boekarest. Naast België zijn er op dit moment nog drie landen met het maximum van de punten: Spanje, Italië en Engeland.

Jorginho zorgde er met een late penaltygoal voor dat Italië zijn maximum behield op bezoek bij Finland. Foto: REUTERS

De Engelsen hebben wel nog maar drie matchen gespeeld, en de Spanjaarden en de Italianen hebben een doelpuntensaldo dat net wat minder indrukwekkend is. Italië staat op 18-3, Spanje op 17-3. Het doelpuntensaldo van België is 19-1. Daarmee heeft België de beste aanval én de beste verdediging van iedereen. Dat is belangrijk, want als twee landen op dezelfde positie in een groep én met hetzelfde aantal punten eindigen, geeft het doelpuntensaldo de doorslag.

Met andere woorden: moest de loting vandaag plaatsvinden, zou België topreekshoofd zijn.

Rode Duivels sowieso tegen een topper… of opnieuw tegen Rusland

Dat wil echter niet zeggen dat de Rode Duivels sowieso een hapklaar brokje zullen krijgen in de eindronde van het EK. EURO 2020 zal over 12 steden worden gespeeld. Elk land moet zeker naar één van de zes (sub)toppers Duitsland, Spanje, Engeland, Nederland, Italië of Rusland - en voorlopig ziet het ernaar uit dat al die landen zich zullen kwalificeren en hun thuisvoordeel zullen opeisen.

Memphis Depay scoorde en gaf twee assists in de 0-4-zege van Nederland op het veld van Estland. Depay heeft momenteel al 7 assists achter zijn naam in de EK-kwalificaties. Foto: AP

De landen zullen op EURO 2020 ingedeeld worden in zes groepen van vier, waarbij de eerste twee en de vier beste derdes zich kwalificeren voor de achtste finales. Gastlanden Italië, Rusland, Nederland, Engeland, Spanje, Duitsland, Azerbeidzjan, Denemarken, Roemenië, Schotland, Ierland en Hongarije zullen in minstens twee van de drie matchen thuisvoordeel krijgen - op voorwaarde dat ze zich kunnen kwalificeren.