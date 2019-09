Noord-Ierse politie aangevallen met benzinebommen

De Noord-Ierse politie is in de nacht van maandag op dinsdag aangevallen door tientallen jongeren, die naar verluidt met benzinebommen naar hen hebben gegooid en met wagens op hen probeerden in te rijden. De aanleiding was volgens de politie een vermoedelijke autobom die de politie in de stad Londonderry onschadelijk probeerde te maken.

De Noord-Ierse politiedienst (PSNI) denkt dat de autobom werd geplaatst door de New IRA, een terroristische splintergroepering van het voormalige Ierse Republikeinse Leger, “om wijkagenten te vermoorden”.

“Na een grote zoekactie in het Creggan-gebied van Londonderry, heeft de politie een verdacht apparaat gelokaliseerd in een geparkeerde wagen”, zei politie-inspecteur Mark Hamilton in een verklaring.

“Tijdens de politieoperatie had een menigte van 60 à 100 personen zich verzameld. Sommigen vielen politievoertuigen aan met projectielen en meer dan veertig benzinebommen”, aldus Hamilton.

De explosievenopruimingsdienst van het leger heeft de autobom onschadelijk gemaakt en de politie zegt een “volledig terroristisch onderzoek” te hebben geopend.

Noord-Ierland zou op 31 oktober samen met de rest van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stappen, terwijl Ierland lid van de EU blijft. Dat brengt het fragiele vredesproces op het eiland in gevaar, en verklaart ook de recente toename van geweld.