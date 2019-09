Innovatie is grootste troef van Limburgse economie

Het innovatieve karakter van Limburg is de grootste troef voor de economie in de provincie. Dat blijkt uit de Toekomstindicator van Voka - Kamer van Koophandel Limburg, die dinsdag werd voorgesteld in aanwezigheid van gedeputeerde van Economie Tom Vandeput (CD&V) en gouverneur Herman Reynders. “Het verheugt ons om te zien dat de stijgende innovatiesteun in onze provincie zijn vruchten afwerpt”, zegt Francis Wanten, voorzitter van Voka - KvK Limburg.

De ondernemersorganisatie bestudeert in haar jaarlijkse Toekomstindicator de indicatoren innovatie, talent en internationalisering. De indicator toont dit jaar een belangrijke rol van innovatie voor de Limburgse economie. Zo zijn er meer middelen vrijgemaakt voor innovatiesteun en die zijn meteen aangewend door de Limburgse ondernemers.

Bovendien zijn er in Limburg 224.200 mensen actief bezig met wetenschap en techniek. Dat is het op een na beste resultaat ooit in de provincie. “We proberen hier zelf een tweesporenbeleid te creëren. Enerzijds zijn er steunmaatregelen van de overheden die we actief promoten en communiceren naar ondernemers”, stelt directeur belangenbehartiging Kris Claes. “Anderzijds richtten we drie jaar geleden een afdeling op die ondernemers begeleidt met hun innovatieprojecten.”

Op het vlak van talent kijkt de Toekomstindicator naar de arbeidsmarkt en het onderwijs. Doordat de werkloosheid vorig jaar historisch laag was, zijn er voor het eerst meer jobs dan werkzoekenden. Het aantal Limburgse studenten in het hoger onderwijs zakte in 2018 echter verder weg. Het Limburgs aandeel in universitaire studenten in Vlaanderen ligt zelfs onder de 12 procent.

Op Limburgs niveau heeft de internationalisering geen topjaar 2018 achter de rug. Dat wordt vooral veroorzaakt door een daling van het aantal buitenlandse investeringen. In 2018 bedroeg het Limburgs aandeel van alle buitenlandse investeringen in Vlaanderen nog 8,97 procent. De export blijft het dan weer wel goed doen.