Jennifer Lopez krijgt protest over zich heen omdat ze bont draagt

Jennifer Lopez werd tijdens het filmfestival van Toronto, waar ze haar nieuwste film ‘Hustlers’ kwam voorstellen, belaagd door betogers die protesteerden tegen het feit dat ze regelmatig bont draagt.

Een blijde intrede werd het voor Jennifer Lopez niet op het filmfestival van Toronto. Op de rode loper werd ze namelijk opgewacht door een horde antibontdemonstranten. Die hadden allerlei protestborden bij zich, maar riepen haar ook slogans toe terwijl ze met haar verloofde Alex Rodriguez voor de camera’s poseerde.

Op de rode loper droeg de Amerikaanse dan wel geen bont - wel een gele satijnen jurk - in de trailer voor haar nieuwste film ‘Hustlers’ is ze wel te zien met een grote bontmantel aan en ook in het dagelijkse leven wordt JLo al eens gespot met eentje aan. “Je zou je moeten schamen voor het dragen van bont”, klonk het onder meer bij de actievoerders. Ook op sociale media krijgt ze er ondertussen van langs.