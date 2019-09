Politiewagen total loss na achtervolging: vluchtwagen teruggevonden

De wagen die zaterdagochtend achtervolgd werd door de Brusselse politie maar kon ontkomen toen het politievoertuig verongelukte, is teruggevonden maar van de inzittenden is nog geen spoor. Dat meldt het Brusselse parket dinsdag.

De Brusselse lokale politie had zaterdagochtend rond 4 uur de achtervolging ingezet op een voertuig dat zich aan een controle wilde onttrekken maar ter hoogte van de kerk van Laken ging het mis. De bestuurder van het politievoertuig verloor er de controle over het stuur, waarna de politiewagen verongelukte. De wagen raakte zwaar beschadigd en de twee politieagenten die in het voertuig zaten, werden overgebracht naar het ziekenhuis. Dat mochten ze later evenwel al verlaten.

“Het voertuig dat achtervolgd werd, is die nacht kunnen ontkomen”, zegt parketwoordvoerster Stéphanie Lagasse. “Er zouden drie inzittenden geweest zijn. Intussen is het voertuig teruggevonden, maar de inzittenden nog niet. Het betreft een gehuurd voertuig, zodat de identiteit van de bestuurder nog niet gekend is. Het onderzoek is lopende.”