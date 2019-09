Jeugdkoor 't Basikliekje start weer met repeteren

Tongeren - Zaterdag 14 september is het weer zover: ’t Basikliekje, het Tongerse jeugdkoor, dat diverse kerken ondersteunt bij kindvriendelijke vieringen, begint met de eerste repetities. Er is nog plaats voor nieuwe zanger(-tjes) vanaf 6 jaar.

Anneleen Boulet, drijvende kracht achter ’t Basikliekje: “Elk eerste en derde weekend van de maand zingen we een misviering ter voorbereiding van het Vormsel en Eerste Communie. Dit in het centrum en in Lauw. In de weekenden, tussen deze vieringen door, repeteren wij op zaterdagavond van 18.30 tot 20 uur in het Parochiecentrum van de Basiliek.”

Belangrijk is dat de groep zich happy voelt en zich samen amuseert. Zo trok het koor er vorig weekend samen op uit voor een super fijne afdaling van de rivier Ninglinspo. Anneleen: “We kunnen alvast verklappen dat we net als de afgelopen jaren ook dit jaar op 2de kerstdag ons kerstconcert zullen brengen om 15 uur. En in de lente staat er een spaghetticoncert op het programma. Ook gaan we dit schooljaar op koorweekend van vrijdag 26 juni tot zondag 28 juni. We sluiten ons werkjaar af met deelname aan de World Choir Games, die in juli 2020 door gaan in Antwerpen en Gent.”

Wil je ons steunen of heb je zin om mee te komen zingen? Meer info via basikliekje@hotmail.com of afspraak op één van onze repetities .”