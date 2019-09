22e Schoterloop : sterke comeback van Lander Vanderspikken

Tessenderlo - Door werken aan de riolering werd de volwassenen een alternatief parkoers voorgeschoteld. De reacties op de wijziging waren zeer positief en heel wat lopers drukten de hoop uit dat dit traject de volgende jaren zo behouden blijft. Nog een positief wedstrijdelement : de aangekondigde regen bleef uit.

Het wedstrijdverloop zelf was behoorlijk duidelijk. Lander Vanderspikken, heel lang out met allerlei kwetsuren en kwaaltjes, vierde zijn comeback met een klinkende zege op de 8km. Hij ging daarbij zo fel te keer dat hij zelfs de tegelijkertijd gestarte deelnemers op de kortere afstand onmiddellijk het nakijken gaf. De twee andere podiumlaureaten, Sam Keusters en Andy De Rooy van het Coyoteteam, geen doetjes, werden op iets meer dan 2 minuten gezet. Sofie Driesen uit Oevel won de 8 km bij de dames.

Op de 12 km was het atletiekkoppel Schroven-Boeckx (beiden Looise AV en GS Running Team) oppermachtig. Geert Schroven won met meer dan 3 minuten voorsprong op die andere Looise atleet Wouter Enkels terwijl Katleen Boeckx er een one-womanshow van maakte door Elke Martens uit Zolder met 6’30” voorsprong te verslaan. Katleens zit duidelijk op schema voor de halve marathon van Eindhoven.

Op de 4 kilometer gaven twee inwoners uit Laakdal het beste van zichzelf. Steven Mondelaers moest nipt het 2de podiumtrapje afstaan, Ivan Cools werd enkele tellen later 4e. Tom Thiels uit Herselt en Julie Claesen uit Geel waren op deze afstand de winnaars.

Benny Hoskens werd 5e op de 8 km en was daarmee ondanks zijn 54 jaar de sterkste deelnemer uit Schoot zelf.

Frank Bastiaens, trainer bij Looise, verzorgde samen met zijn echtgenote en Schepen van Sport Govaerts de podiumceremonie.

