Bromfiets van vrouw uit Herk aan de ketting

Diest - Een patrouille van de politiezone Demerdal heeft maandag rond 15 uur bij een controle op de Halensebaan in Diest vastgesteld dat een 41-jarige bromfietsster uit Herk-de-Stad zonder verzekering reed. Haar bromfiets is in beslag genomen. Zij krijgt die pas terug als ze een geldig verzekeringsbewijs kan voorleggen. De vrouw riskeert ook voor de politierechter te moeten verschijnen. Later op de avond is ook een 17-jarige bromfietsster uit Tielt-Winge betrapt die zonder verzekering reed. Ook haar bromfiets is in beslag genomen.