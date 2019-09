Ravotten, sjoelbakken en kloefkappen op stratenfeest

Tervant

Beringen - Een keer per jaar kunnen de kinderen naar hartelust ravotten in de afgesloten Trommelaar dankzij hun jaarlijks stratenfeest.

De 3 straten komen samen rond de tafel in het midden van de straat in een tent met een lekkere barbecue en drank a volonté. Na al die jaren is er al een flinke kameraadschap gegroeid tussen de buren. Speciaal dit jaar een gelegenheid om 2 nieuwe buren hartelijk welkom te heten. Dartsen, sjoelbakken en kloefkappen, de buren konden er niet genoeg van krijgen.

In januari houden we traditiegetrouw weer een kletskesdrink voor de buurt.