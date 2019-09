Ontwerper Virgil Abloh moet op doktersvoorschrift paar maanden vrijaf nemen

Virgil Abloh heeft maandag in een statement laten weten dat hij een paar maanden vrijaf zal nemen. De ontwerper van Off-White en de mannencollectie van Louis Vuitton zou het op doktersvoorschrift wat rustiger aan moeten doen.

Op de modeweek in Parijs eind september zal Virgil Abloh een van de grote afwezigen zijn. Hij laat weten dat hij het wat rustiger aan moet doen en dus een paar maanden vrijaf neemt. “Ik was gewoon moe en dus ging ik naar de dokter. Uiteindelijk was alles goed met mij, maar hij vertelde me dat mijn ritme - met al dat vliegen en al die verschillende projecten - niet goed is voor mijn gezondheid”, vertelt Abloh in een reactie aan Vogue.

De Amerikaanse ontwerper neemt dan ook heel wat hooi op zijn vork. Naast zijn werk voor zijn eigen label Off-White en voor de mannencollectie van Louis Vuitton werkt hij ook samen met andere merken zoals Ikea, Nike, Kith, SSENSE, Jimmy Choo en Rimowa. Maar daar wordt nu dus eventjes de stekker uitgetrokken.

Nieuwe show

“Hij zal wel nauw blijven samenwerken met zijn team bij Louis Vuitton en bij Off-White. Dat betekent dat hij in Parijs de collectie van Off-White niet persoonlijk zal voorstellen, maar hij zal om zijn afwezigheid te compenseren in de plaats de show ontwerpen. Daarbij zal hij een nieuwe invalshoek uittesten waarbij het publiek betrokken zal worden”, klinkt het enigszins geheimzinnig in het statement.