Fijne gezellige jaarreis van KVG

Beringen - Zaterdag 7 september 2019 trok KVG Beringen voor de jaarlijkse uitstap naar Nederland. Bij de kippen de lekkere advocaat proeven en vervolgens een struisvogelboerderij bezoeken.

Supergezellig was het tussen de kippen en de eieren in ‘De Aalshof’ te Haps. Al het geproef van ‘Doortje-, Moortje-, Suyp- en McEgg-advocaat’, kokoskoekjes en huisgemaakte appeltaart met uitzicht op een fraai aangelegde tuin in het Hapse platteland deed ons even wegdromen naar vroegere tijden. Op geheel eigen wijze nam gastvrouw Conny van den Besselaar ons mee in haar verhaal van haar kippen. Ze leven in mooie kippenkooien en scharrelen onbezorgd rond in haar mooie tuin.

En daarna op weg naar een totale verrassing voor iedereen. Door onvoorziene omstandigheden kon ons bezoek aan de kamelenmelkerij niet doorgaan. Als verrassing werden wij in het ‘Heierhof’ in Riethoven verwacht. Dat is een struisvogelboerderij, waar deze merkwaardige en aardige beesten een rustig bestaan leiden. De gastvrouw aldaar vertelde in de stal ronduit over de struisvogels, hoe ze in kleine groep leven en er toch wel een strikte rangorde tussen deze dieren bestaat. Eindigen deden we deze rondleiding met het proeven van een ‘struis teutje’.