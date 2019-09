Geweld laait op in Burkina Faso

Zes politieagenten werden maandag gedood in Inata, een plaats in het noorden van Burkina Faso. De aanslag vindt plaats daags na twee andere dodelijke aanvallen.

Zes politieagenten werden maandag gedood in Inata, een plaats in het noorden van Burkina Faso. Een ploeg van de politie die van een bevoorradingsmissie terugkeerde, werd in een hinderlaag gelokt. Dat meldde een bron dicht bij de veiligheidsdiensten aan het persagentschap AFP.

De aanval vindt plaats daags na twee aanvallen in dorpen in de provincie Sanmatenga, eveneens in het noorden van Burkina Faso. Daarbij vielen minstens 29 doden.

De Burkinabese president, Roch Marc Christian Kaboré, veroordeelde het geweld op Twitter en liet weten dat deze ‘verachterlijke’ daden ‘niet ongestraft zullen blijven’.

Jihadistisch geweld

Ooit was Burkina Faso een punt van relatieve rust in de Sahel, maar de voorbije drie jaar kreeg het West-Afrikaanse land af te rekenen met een spiraal van binnenlands geweld. Dat wordt toegeschreven aan gewapende groepen jihadisten, waarvan sommigen linken zouden hebben met Al-Qaeda, anderen met IS.

Het noorden van Burkina Faso, dat grenst aan het onrustige Mali en Niger, dient als schuilplaats voor islamistische extremisten. Die plegen vaak aanvallen op de burgerbevolking. Het ongeveer 20 miljoen inwoners tellende Burkina Faso is volgens de Verenigde Naties een van ‘s werelds armste landen.