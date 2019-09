50+Genk op bezoek bij de RWZI

Centrum

Genk - De senioren van 50+Genk bezochten de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Dilsen-Stokkem, gelegen aan de Maas.

Gids Nico toonde met beelden van een PowerPoint wanneer en hoe deze installatie gebouwd is, van waar het rioolwater wordt aangevoerd en het verschil tussen huishoudelijk- en industrieel afvalwater. Ondertussen zuivert dit station het afvalwater van ruim 35.000 inwoners in de regio en loost het gezuiverd water in de Kogbeek, een zijriviertje van de Maas. Na de theoretische uiteenzetting mochten de bezoekers mee de verschillende installaties bezichtigen, vanwaar het afvalwater binnenkomt tot de opeenvolgende behandelingen en zuiveringsprocessen die uiteindelijk ‘zuiver’ water loost in de Kogbeek. Mechanische voorzuivering, biologische zuivering en slibbehandeling. Water van verbruik tot waterloop. De hele installatie kan draaien op twee medewerkers. Leerrijke namiddag en weer wat bijgeleerd.