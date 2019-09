Opleiding natuurgids Schulensbroek uit de startblokken!

Lummen - Maar liefst 21 natuurliefhebbers zijn gestart met de opleiding natuurgids in Lummen. Natuurpunt CVN, de Werkgroep Limburgse Natuurgidsen, Bezoekerscentrum Schulensmeer en Natuurpunt Vrienden van het Schulensbroek organiseren deze cursus met ondersteuning van de provincie Limburg.

De cursisten ervaren de wereld van natuur en milieu in alle facetten: van dieren en planten tot landschappen, ecologie en natuurbeheer. Ze gaan geregeld op pad in natuurgebieden in de buurt ze leren hoe je groepen vol enthousiasme in de natuur gidst.

Na dit interessante traject kunnen de cursisten zich specialiseren in datgene wat hen het meeste boeit. Daarnaast doen de natuurgidsen in spe ervaring op in een gidsengroep, natuurvereniging of bezoekerscentrum. Hopelijk gaan velen deze uitdaging aan zodat ze groepen op sleeptouw kunnen nemen in de mooie natuur van Schulensbroek en omgeving.