Bree / Maaseik -

De werken aan de Maaseikerbaan tussen Opitter in Bree en Neeroeteren in Maaseik worden door burgemeester Liesbeth Van der Auwera van Bree met onmiddellijke ingang stil gelegd. “Er is bij de bevolking onrust ontstaan over de mogelijke aanwezigheid van vervuilend materiaal in de ondergrond”, aldus Van der Auwera.