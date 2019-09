Boris Johnson gaat noodgedwongen op zoek naar nieuw Brexit-akkoord met EU

Na zijn zesde nederlaag in het parlement in evenveel dagen, lijkt de Britse premier Boris Johnson geen andere keuze te hebben dan voluit voor een Brexit-akkoord met de Europese Unie te gaan. Slaagt hij niet in die opdracht en weigert hij nieuw uitstel voor het Britse vertrek uit de EU te vragen, dan is het totaal onduidelijk hoe het verder moet.

Na een bijzonder woelige dag werd het Britse parlement maandagnacht voor vijf weken geschorst. Op 14 oktober, wanneer de Queen de beleidsverklaring van de regering-Johnson voorleest, komen de parlementsleden opnieuw bijeen. Op hun laatste zittingsdag weigerden ze nogmaals in te stemmen met het verzoek van de premier om vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Eerder hadden ze al een wet aangenomen die hem verplicht nieuw Brexit-uitstel te vragen bij de EU, als hij tegen 19 oktober geen akkoord uit de brand kan slepen.

In het parlement zei Johnson maandag meermaals dat hij zo’n uitstel niet zal vragen, ook al is hij daar nu dus wettelijk toe verplicht. Zijn boodschap opende de deur voor de speculatie dat de regering er alles aan zal doen om achterpoortjes in de wet te zoeken en aan het uitstel te ontsnappen. Johnson heeft net zijn volledige politieke kapitaal ingezet op een Brexit op 31 oktober - liefst met een akkoord, maar zonder akkoord als het moet.

Er lijkt Johnson alvast op korte termijn geen andere optie te resten dan actief op zoek te gaan naar een akkoord met de EU. “Ik ga op 17 oktober naar de cruciale Europese top gaan en ongeacht op hoeveel manieren het parlement ook tracht mijn handen te binden, zal ik streven naar een akkoord in het nationale belang.”

De confrontatie tussen de regering en het parlement zorgde maandagnacht voor opmerkelijke taferelen. Zo zijn veel parlementsleden het er niet mee eens dat ze op vraag van Johnson gedurende vijf weken niet meer kunnen vergaderen. Toen Lagerhuis-voorzitter John Bercow op het einde van de zitting zijn zetel wilde verlaten, probeerden verschillende parlementsleden hem dat te verhinderen. Anderen riepen dan weer luidkeels dat de regering “beschaamd” moet zijn, terwijl nog anderen het op een zingen zetten.