41e Sanicole ook in teken van 75 jaar bevrijding

Hechtel-Eksel - De 41e editie van de luchtmeeting van Sanicole in Hechtel-Eksel brengt komend weekend een eresaluut aan vliegtuigen die 75 jaar geleden deelnamen aan de bevrijding van België en Europa. Zo valt de komst op van de Boeing B-17, een imposant “vliegend fort”, en het laatste in Europa nog vliegend exemplaar van deze bommenwerper met vier motoren. Voor het eerst sinds 1997 maakt de bommenwerper zijn opwachting in België. Dat is van de organisatoren vernomen.

Sanicole, de belangrijkste door burgers georganiseerde luchtmeeting in ons land, verloopt in twee delen: vrijdag 13 september als een ‘sunset airshow’ bij zonsondergang, een uniek concept in Europa, en zondagnamiddag 15 september een meer klassieke luchtshow.

Naast de meer moderne toestellen zoals de Britse Spitfire of de Amerikaanse P-51 Mustang worden vrijdag een aantal oudere toestellen verwacht, zoals de Britse “Sally B”, één van 47 overlevenden van 12.731 in de Tweede Wereldoorlog gebouwde B-17’s. De bommenwerper heeft in aanzienlijke mate bijgedragen aan de bevrijding van Europa en de nederlaag van Hitler in mei 1945. Vorig weekend nam het toestel deel aan de festiviteiten in Antwerpen rond 75 jaar bevrijding.

Ook een exemplaar van de opvolger van dit vliegtuig, de B-52 Stratofortress die op 15 april 1952 zijn eerste vlucht maakte, maakt vrijdagavond rondjes. Er staan ook acrobatische demonstraties op het programma, van de Zwitserse patrouille met zes F-15 jachtvliegtuigen, de F-16 Dark Falcon en de helikopter Agusta A109.

Diezelfde toestellen treden ook zondag aan, maar het programma is dan omvattender, met onder meer ook solodemonstraties van een Oekraïense Sukkhoi Su-27, de Amerikaanse CV-22 en de luchtpatrouilles: de Zwitserse F-15, de Kroatische Krila Oluje met zes PC-9M’s, de Royal Jordanian Falcons met vier Extra 300L toestellen, de Belgische Red Devils met vier Siai Marchetti SF-260’s, de Victors en hun vier Piper 28’s, de Breitling Civils en hun zeven jets L-39 Albatros.

De Airshow International Sanicole (AIS) trekt elk jaar zowat 40.000 bezoekers. Tickets: 35 euro (volwassenen) en 15 euro (kinderen van 8 tot 14 jaar) met reductieformules.