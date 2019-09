Een autobestuurder in Ankara maakte deze beelden van kinderen die een heuvel afsjezen in zelfgemaakte gocarts. Met wel 3 of 4 van die constructies denderen ze achter elkaar naar beneden, waarbij ze in bochten wel heel dicht bij auto’s komen. Remmen en sturen lijken ze vooral gewoon met de voeten te doen. Niet meteen iets om zelf te proberen.